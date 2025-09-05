UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Делегація ЄС вирушає до США для роботи над санкціями проти Росії, - Кошта

Фото: президент Європейської ради Антоніу Кошта (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

ЄС посилює координацію із США у санкційній політиці. Делегація вирушає до Вашингтона, щоб разом готувати нові обмеження проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської ради Антоніу Кошти в Ужгороді.

Кошта на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що для того, аби змусити Росію зупинити війну, необхідно більше санкційних заходів.

За його словами, у Брюсселі вже стартувала робота над новим пакетом обмежень, а європейська команда прямує до Вашингтона для координації з американськими партнерами.

"Ми працюємо з США та іншими партнерами, щоб посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій, прямих санкцій і вторинних санкцій. І в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом, і наша команда, європейська команда, направляється до Вашингтону, щоб працювати з нашими американськими друзями", - сказав Кошта.

Європа та Україна - спільне майбутнє

Президент Євроради підкреслив, що Євросоюз працює разом з Україною над спільним майбутнім, підтримуючи процес відбудови та шлях до членства в ЄС.

"Зрозуміло, що членство України в Європейському Союзі - це не лише найкраща гарантія безпеки, це також найефективніший шлях до добробуту і кращого майбутнього для українців", - додав Кошта.

Він також відзначив, що в ЄС позитивно оцінюють реформи, які проводить Україна навіть в умовах війни, і підкреслив необхідність продовження цієї роботи.

Повна підтримка України від Євросоюзу

"Ми вас підтримуємо у вашій боротьбі у цій війні, оскільки вона продовжується. Ми вас підтримуємо у зусиллях, спрямованих на досягнення миру, у мирних переговорах. І ми також підтримуємо ваше майбутнє як повноправного члена у Європейському Союзі", - зазначив Кошта.

Раніше видання Bild повідомляло, що президент США Дональд Трамп провів "гарячу" телефонну розмову з європейськими лідерами після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі. Він звинуватив країни ЄС у закупівлі російської нафти, що допомагає фінансувати військову машину Кремля.

Під час обговорення санкцій проти Росії представники ЄС запропонували протягом 48 годин направити делегації до Вашингтона для створення спільної робочої групи з цього питання.

Водночас The Wall Street Journal писало, що попри домовленості з європейськими партнерами, Трамп не взяв на себе конкретних зобов’язань щодо запровадження нових санкцій проти Росії.

ЄвросоюзРосійська ФедераціяСполучені Штати Америки