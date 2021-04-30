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Делегации Киргизии и Таджикистана встретились на нейтральной территории: о чем договорились

Автор: Дмитрий Левицкий

Делегации Киргизии и Таджикистана 30 апреля встретились на нейтральной территории, чтобы обсудить урегулирование конфликта на спорном участке границы. Стороны вновь договорились об отводе войск из зоны конфликта.

Об этом сообщило "Радио Озоди".

В совместном заявлении делегации, текст которого приводит агентство, говорится о том, что переговоры прошли "в духе взаимопонимания и добрососедских отношений". Делегации выразили готовность урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Так, стороны конфликта договорились с 13:00 пятницы, 30 апреля, начать совместный отвод всех видов войск и военной техники от спорной границы, а также открыть дороги и обеспечить свободное передвижение граждан.

Кроме того, под руководством командующих пограничными войсками Киргизии и Таджикистана были созданы рабочие группы, которые должны обеспечить реализацию договоренностей.

Завтра, 1 мая, стороны конфликта снова проведут переговоры.

Напомним, вчера на спорном участке киргизско-таджикской границы произошла перестрелка между военными обеих стран. Киргизия и Таджикистан также обменялись обвинениями в провокациях к конфликту.

Вечером 29 апреля главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня и отводе военных.

Однако сегодня боевые действия на киргизско-таджикской границе возобновились. Всего жертвами конфликта уже стали более 30 человек, а десятки - получили ранения.

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Новости Украины КиргизияТаджикистанконфликтпереговоры