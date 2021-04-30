Делегации Киргизии и Таджикистана встретились на нейтральной территории: о чем договорились

Делегации Киргизии и Таджикистана 30 апреля встретились на нейтральной территории, чтобы обсудить урегулирование конфликта на спорном участке границы. Стороны вновь договорились об отводе войск из зоны конфликта.
Об этом сообщило "Радио Озоди".
В совместном заявлении делегации, текст которого приводит агентство, говорится о том, что переговоры прошли "в духе взаимопонимания и добрососедских отношений". Делегации выразили готовность урегулировать конфликт дипломатическим путем.
Так, стороны конфликта договорились с 13:00 пятницы, 30 апреля, начать совместный отвод всех видов войск и военной техники от спорной границы, а также открыть дороги и обеспечить свободное передвижение граждан.
Кроме того, под руководством командующих пограничными войсками Киргизии и Таджикистана были созданы рабочие группы, которые должны обеспечить реализацию договоренностей.
Завтра, 1 мая, стороны конфликта снова проведут переговоры.
Напомним, вчера на спорном участке киргизско-таджикской границы произошла перестрелка между военными обеих стран. Киргизия и Таджикистан также обменялись обвинениями в провокациях к конфликту.
Вечером 29 апреля главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня и отводе военных.
Однако сегодня боевые действия на киргизско-таджикской границе возобновились. Всего жертвами конфликта уже стали более 30 человек, а десятки - получили ранения.