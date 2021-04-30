Делегації Киргизії та Таджикистану зустрілися на нейтральній території: про що домовилися

Делегації Киргизії та Таджикистану 30 квітня зустрілися на нейтральній території, щоб обговорити врегулювання конфлікту на спірній ділянці кордону. Сторони знову домовилися про відведення військ з зони конфлікту.
У спільній заяві делегації, текст якої наводить агентство, йдеться про те, що переговори пройшли "в дусі взаєморозуміння та добросусідських відносин". Делегації висловили готовність врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.
Так, сторони конфлікту домовилися з 13:00 п'ятниці, 30 квітня, почати спільне відведення всіх видів військ та військової техніки від спірного кордону, а також відкрити дороги та забезпечити вільне пересування громадян.
Крім того, під керівництвом командувачів прикордонними військами Киргизії та Таджикистану було створено робочі групи, які мають забезпечити реалізацію домовленостей.
Завтра, 1 травня, сторони конфлікту знову проведуть переговори.
Нагадаємо, вчора на спірній ділянці киргизько-таджицького кордону сталася перестрілка між військовими обох країн. Киргизія та Таджикистан також обмінялися звинуваченнями у провокаціях до конфлікту.
Ввечері 29 квітня глави МЗС Киргизії та Таджикистану домовилися про припинення вогню та відведення військових.
Однак сьогодні бойові дії на киргизько-таджицькому кордоні поновилися. Загалом жертвами конфлікту вже стали понад 30 людей, а десятки - отримали поранення.