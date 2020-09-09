На суде по делу Шеремета определился состав присяжных

Фото: Павел Шеремет (wikimedia by Okras)

На суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета определился состав присяжных. Жеребьевкой их разделили на основных и запасных.

Об этом сообщает юридическая компания "СЕНС Украина", которая защищает подозреваемого Андрея Антоненко.

Сообщается, что сегодня система распределения определила тройку основных присяжных:

Григорий Фирсов

Наталья Глоба

Юрий Михайленко

Запасными присяжными будут Юрий Федоренко и Людмила Яковенко.

Напомним, суд отобрал присяжных для рассмотрения дела Шеремета еще на прошлой неделе. Всего на присяжных подавались семь человек, но одна из претенденток Анна Чупина взяла самоотвод, а второй, медсестре Инне Крамаренко, отказали после заявления о том, что "медики не могут быть убийцами".

Подробнее о том, как отбирали присяжных в деле Шеремета, читайте в репортаже РБК-Украина.

По версии следствия, исполнителями убийства Шеремета являются бывший военнослужащий, музикант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и волонтер Яна Дугарь. На сегодня под стражей находится только Антоненко. Ему и Кузьменко инкриминируют то, что якобы они заложили взрывчатку под авто журналиста.