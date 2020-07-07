В деле о схемах на строительстве казарм появился новый подозреваемый

Фото: ГБР (РБК-Украина)

Подозрение сообщили начальнику Южного отдела расквартирования войск

По делу о присвоении 11 миллионов гривен при строительстве казарм чиновниками Министерства обороны появился новый подозреваемый. Подозрение сообщили исполняющему обязанности начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Начальник отдела расквартирования подозревается в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением организованной группой и выдаче заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст . 28 ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

"По данным предварительного расследования, подозреваемый находясь в должности начальника отдела расквартирования войск и землепользования внес в официальные документы, касающиеся строительства зданий казарм улучшенной планировки в одном из военных городков, заведомо ложные сведения. Таким образом, он нанес государству ущерб в сумме 2 млн 279 тысяч 516 гривен", - сообщили в ГБР.

Напомним, 6 июля правоохранители разоблачили схему присвоения 11 млн гривен при строительстве казарм в Черноморском. Подозрение сообщили двум чиновникам Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и двум руководителям частных предприятий.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале февраля ГБР разоблачило хищение более 6 млн гривен при строительстве казарм ВСУ на Волыни.

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Автор: Игорь Литвиненко