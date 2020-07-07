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У справі про схеми на будівництві казарм з'явився новий підозрюваний

Новини » Суспільство     07.07.2020 - 12:20
У справі про схеми на будівництві казарм з'явився новий підозрюваний
Фото: ДБР (РБК-Україна)

Підозра повідомили начальнику Південного відділу розквартирування військ

У справі про присвоєння 11 мільйонів гривень при будівництві казарм чиновниками Міністерства оборони з'явився новий підозрюваний. Підозру повідомили виконуючому обов'язки начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління.

Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Начальник відділу розквартирування підозрюється у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем організованою групою і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191 і 3 ч. ст . 28 ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України).

"За даними попереднього розслідування, підозрюваний, перебуваючи на посаді начальника відділу розквартирування військ і землекористування вніс в офіційні документи, що стосуються будівництва будівель казарм покращеного планування в одному з військових містечок, завідомо неправдиві відомості. Таким чином, він завдав державі збитків у сумі 2 млн 279 тисяч 516 гривень", - повідомили в ГБР.

Нагадаємо, 6 липня правоохоронці викрили схему привласнення 11 млн гривень при будівництві казарм в Чорноморському. Підозра повідомили двом чиновникам Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління і двом керівникам приватних підприємств.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку лютого ДБР викрило розкрадання понад 6 млн гривень при будівництві казарм ЗСУ на Волині.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Министерство обороны РФподозрениерозкрадання
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