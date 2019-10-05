В деле о разговоре Трампа с Зеленским появился новый свидетель

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Свидетель может подтвердить незаконные действия Трампа

Еще один сотрудник американской разведки может дать показания по делу о возможной попытке давления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

По данным газеты, новый свидетель имеет более точную информацию по делу о попытке Трампа заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его семьи.

Отмечается, что новый свидетель уже пообщался с генеральным инспектором разведывательного общества США Майлом Аткинсоном и сообщил ему, что имеет показания, основанные на разговорах с целым рядом чиновников Белого дома. Однако пока не известно, что именно рассказал информатор Аткинсону.

Напомним, ранее сообщалось, что демократы в Палате представителей США обратились к вице-президенту Майку Пенсу с просьбой предоставить документы относительно его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также демократы просят предоставить документы относительно телефонного разговора между президентами США и Украины.

Также РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп мог использовать вице-президента Пенса для давления на украинского президента Зеленского. По информации источников, Трамп лично запретил Пенсу ехать в Киев на инаугурацию Зеленского, а также неоднократно использовал его для давления на президента Украины.