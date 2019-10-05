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У справі щодо розмови Трампа з Зеленським з'явився новий свідок

Новини » Політика    05.10.2019 - 09:36
У справі щодо розмови Трампа з Зеленським з'явився новий свідок
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Свідок може підтвердити незаконні дії Трампа

Ще один співробітник американської розвідки може дати свідчення у справі щодо імовірної спроби тиску президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

За даними газети, новий свідок має більш точну інформацію у справі про намагання Трампа змусити українську владу почати розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байдена та його родини.

Зазначається, що новий свідок вже поспілкувався з генеральним інспектором розвідувального товариства США Майлом Аткінсоном та повідомив йому, що має свідчення, які базуються на розмовах з цілим рядом чиновників Білого дому. Однак поки не відомо, що саме розповів інформатор Аткінсону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що демократи в Палаті представників США звернулися до віце-президента Майка Пенса з проханням надати документи щодо його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Також демократи просять надати документи щодо телефонної розмови між президентами США та України.

Також РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп міг використовувати віце-президента Пенса для тиску на українського президента Зеленського. За інформацією джерел, Трамп особисто заборонив Пенсу їхати до Києва на інавгурацію Зеленського, а також неодноразово використовував його для тиску на президента України.

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