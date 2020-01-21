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У справі Микитася та Аллерова з'явився ще один підозрюваний

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 12:29
У справі Микитася та Аллерова з'явився ще один підозрюваний
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Екс-заступник президента держкорпорації повідомили про підозру у пособництві

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому заступнику президента державної корпорації по справі колишнього народного депутата Максима Микитася про заволодіння майном Національної гвардії в Києві. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що нового фігуранта справи звинувачують у пособництві в заволодінні майном Нацгвардії. На даний момент вирішує питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"Дії посадовця кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Оскільки зазначена особа є чинним адвокатом, повідомлення про підозру підписав Генеральний прокурор", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, колишнього народного депутата Максим Микитась підозрюють у змові з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллегровим і організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві. 4 жовтня Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень.

В кінці жовтня Микитась вийшов з СІЗО під заставу в 80 млн гривень. На нього наділи електронний браслет. 20 січня прикордонники зняли з літака екс-нардепа Микитася при спробі покинути Україну.

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