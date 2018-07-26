У справі Крисіна задовольнили заяву про відвід судді Леонтюк

Таким чином, справу Крисіна почнуть розглядати заново

Справу Юрія Крисіна почнуть розглядати з самого початку - з підготовчого засідання. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив прокурор по справі Олексій Донський.

За його словами, судді Любові Леонтюк задовольнили відвід.

"Перерозподіл і все з самого початку. З підготовчого засідання", - розказав він.

Зазначимо, захист Юрія Крисіна чотири рази подавав заяву про відвід судді Любові Леонтюк.

Зазначимо, у грудні 2017 року Шевченківський районний суд міста Києва визнав Юрія Крисіна винним у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

За вироком суду, Крисіну призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно із звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки. Згодом ГПУ подала до суду апеляційну скаргу на вирок Крисіну.

Нагадаємо, раніше прокурор заявив, що захист підсудного здійснює нахабний тиск на суддю. За його словами, адвокати зловживають правами учасників процесу, однак притягнути їх до відповідальності складно.

"Крисіна не влаштовує, що суддя розглядає процес справедливо… Крисін і захисники здійснюють нахабний тиск на суддю", - зазначав держобвинувач.