У справі Корчак оголосили обвинувальний акт

Фото: Наталія Корчак (kmu.gov.ua)

Корчак звинувачують в недостовірному декларуванні

У справі колишньої голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак оголосили обвинувальний акт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що у Вищому антикорупційному суді за участю прокурорів САП пройшло підготовче судове засідання по справі Корчак, яка звинувачується у декларуванні недостовірної інформації

"За результатами підготовчого засідання суд вирішив почати розгляд зазначеної справи по суті. Після чого, прокурором САП було оголошено короткий виклад обвинувального акту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за версією слідства, близька людина Корчак в 2016 році купила автомобіль за понад 540 тисяч гривень, однак фактично авто перебувало в постійному користуванні її та її чоловіка. Незважаючи на це, даний автомобіль повинен був позначитися в декларації, проте він інформація про нього була відсутня.

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації або їх приховування карається штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин.