У справі компаній Дубневичів фігурують 5 підозрюваних, - НАБУ

У НАБУ поки не говорять про можливе винесення підозр братам Дубневичам

У справі компаній нардепів Ярослава і Богдана Дубневичів (БПП), менеджмент яких незаконно заволодів понад 300 млн кубометрів газу, на сьогодні фігурують 5 підозрюваних. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чому держава може забрати енергетичні компанії депутатів Дубневичів".

В Національному антикорупційному бюро України повідомили, що на даний момент триває досудове слідство, а слідчі не можуть розголошувати інформацію про причетних до схеми щодо заволодіння газом компаніями Дубневичів "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія-Новий Розділ". У той же час в НАБУ уточнили, що підозри висунули п'яти громадянам, серед яких співробітники обох компаній, а також організатор схеми.

Зазначимо, детективи поки не говорять про можливе винесення підозр у цій справі власникам - братам Дубневичам. Отримати коментарі в компаніях "Енергія-Новий Розділ" та "Енергія-Новояворівськ", а також поспілкуватися з Ярославом і Богданом Дубневичами РБК-Україна не вдалося - запити видання було проігноровано.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за версією НАБУ, компанії Дубневичів завдали НАК "Нафтогаз України" збиток на 1,4 млрд гривень.