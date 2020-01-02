У справі "ексберкутівців" до ГПУ звернулися представники потерпілих

Ілюстративне фото (УНІАН)

У ГПУ вимагають змінити склад прокурорів

Замінити склад прокурорів у справі колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких обвинувачують у злочинах проти Майдану, зокрема вбивствах активістів, вимагають представники родин героїв Небесної сотні. Про це у Facebook повідомила адвокат родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська.

За її словами, відповідне звернення до Генеральної прокуратури України направили представники родин потерпілих.

Як уточнила Закревська, звернення до ГПУ підписали ГО "Родини Героїв Небесної сотні" та ГО "Адвокатська Дорадча Група".

Адвокат підкреслила, що 2 січня 2020 року мають відбуватися співбесіди, на яких будуть затверджувати на адміністративні посади як прокурорів з минулої групи прокурорів, яких виключено зі справи, так і представників нової групи прокурорів.

"Ми маємо обґрунтовані побоювання, що повністю законна і обґрунтована позиція прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова у даній справі і відмова виконувати незаконні позапроцесуальні вказівки Генерального прокурора стане підставою для переслідувань зазначених прокурорів, для помсти їм з боку керівництва Генеральної прокуратури, які є одночасно і членами комісії, що буде затверджувати на посаді - тобто очевидно мають конфлікт інтересів", - написала Закревська.

Вона додала, що такою помстою можуть стати такі кроки, як не затвердження на адміністративній посаді, позбавлення премій, притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо.

Саме тому представники потерпілих просять комісію з добору керівного складу органів прокуратури затвердити на адміністративних посадах виключених зі справи прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова.

Також вимагають не затверджувати на посаду начальника другого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 2013 - 2014 роках. Йдеться про прокурора з нової групи Сергія Куцого.

Крім того, представники потерпілих вимагають, щоби генпрокурор Руслан Рябошапка і його заступник Віктор Трепак повернули повний склад групи прокурорів у кримінальному провадженні щодо "ексберкутівців". Також вони просять відсторонити Олександра Шевеленка, Сергія Куцого та Дениса Суботіна від участі у кримінальних провадженнях по справах Майдану і перевести із Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 2013 - 2014 роках.

Крім того, вони вимагають звільнити Віктора Мисяка з посади керівника департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 2013 - 2014 роках та оголосити на цю посаду відкритий конкурс.

Нагадаємо, 29 грудня у рамках обміну полоненими Україна віддала колишніх співробітників "Беркуту", обвинувачуваних у вбивствах на Майдані. Згодом президент України Володимир Зеленський, зустрівши звільнених з полону ОРДЛО українців, дав короткий брифінг, в ході якого, зокрема, прокоментував участь в обміні екс-"беркутівців". Зеленський заявив, що віддав би 100 екс-"беркутівців" за одного українця, що утримується в полоні.