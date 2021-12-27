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Делают плацдарм. Россия переправила в Крым более 600 000 своих граждан, - Данилов

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Украина, Понедельник 27 декабря 2021 14:11
Делают плацдарм. Россия переправила в Крым более 600 000 своих граждан, - Данилов Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия превращает в плацдарм оккупированный Крым. В то же время на оккупированный полуостров переселили более полумиллиона граждан России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как рассказал Данилов, украинская разведка владеет информацией о 600 тысячах перевезенных из России в оккупированный Крым российских граждан.

"Для чего они заходили в Крым, это они и делают - плацдарм, чтобы полностью иметь влияние именно в этом регионе. Там идет полностью сейчас перевооружение. Там сегодня постоянно проходят учения", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, командующий Военно-морских сил Украины заявлял, что после оккупации Россия втрое увеличила свой флот в Крыму.

Кроме того, недавно во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал причину оккупации Крыма.

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Алексей Данилов Крым Российская Федерация
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