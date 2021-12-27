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Роблять плацдарм. Росія переправила в Крим понад 600 000 своїх громадян, - Данілов

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Україна, Понеділок 27 грудня 2021 14:11
Роблять плацдарм. Росія переправила в Крим понад 600 000 своїх громадян, - Данілов Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія перетворює в плацдарм окупований Крим. Водночас на окупований півострів переселили понад півмільйона громадян Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як розповів Данілов, українська розвідка володіє інформацією про 600 тисяч перевезених з Росії в окупований Крим російських громадян.

"Для чого вони заходили до Криму, це вони й роблять - плацдарм, щоб повністю мати вплив саме в цьому регіоні. Там йде повністю зараз переозброєння. Там сьогодні постійно відбуваються навчання", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, командувач Військово-морських сил України заявляв, що після окупації Росія втричі збільшила свій флот в Криму.

Крім того, нещодавно під час прес-конференції президент РФ Володимир Путін назвав причину окупації Криму.

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Олексій Данілов Крим Російська Федерація
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