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Делают невозможное. "Азов" показал, как выбивает россиян с захваченных позиций (видео)

Фото: бойцы "Азова" опубликовали видео с места боев (youtube.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь". В сети показали видео одного из боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Азов-Мариуполь.

"Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается несмотря ни на что", - говорится сообщении "Азов".

Напомним, российские войска 10 мая продолжали штурм "Азовстали" в блокадном Мариуполе. Оккупанты совершили 38 авианалетов на территорию комбината.

Украинское правительство разработало новое предложение по спасению военных, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Их планируют обменять на пленных российских солдат.

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