Делают невозможное. "Азов" показал, как выбивает россиян с захваченных позиций (видео)

Бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь". В сети показали видео одного из боев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Азов-Мариуполь.
"Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается несмотря ни на что", - говорится сообщении "Азов".
Напомним, российские войска 10 мая продолжали штурм "Азовстали" в блокадном Мариуполе. Оккупанты совершили 38 авианалетов на территорию комбината.
Украинское правительство разработало новое предложение по спасению военных, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Их планируют обменять на пленных российских солдат.