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Роблять неможливе. "Азов" показав, як вибиває росіян з захоплених позицій (відео)

Фото: бійці "Азову" опублікували відео з місця боїв (youtube.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Бійці полку "Азов" продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу "Азовсталь". У мережі показали відео одного із боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Азов - Маріуполь.

"Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, роблячи неможливе, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння. Боротьба наших воїнів за Україну і за збереження життів особового складу триває попри все", - йдеться повідомленні "Азов".

Нагадаємо, російські війська 10 травня продовжували штурм "Азовсталі" у блокадному Маріуполі. Окупанти здійснили 38 авіанальотів на територію комбінату.

Український уряд розробив нову пропозицію щодо порятунку військових, які перебувають на території заводу "Азовсталь". Їх планують обміняти на полонених російських солдатів.

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