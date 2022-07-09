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Что делать, если нет возможности уехать: жителям Херсонской области дали важный совет

Новина українською →
Херсонская область, Суббота 09 июля 2022 19:40
Что делать, если нет возможности уехать: жителям Херсонской области дали важный совет Фото: жителям Херсонской области посоветовали, что делать, если они не могут уехать (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Жителям Херсонской области, у которых нет возможности эвакуироваться, стоит найти укрытие, подготовить запас еды и воды, чтобы обезопасить себя во время освобождения территории украинскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского в эфире телемарафона.

Он отметил, что жителям следует выезжать из области, но не все имеют такую возможность.

"Кто никак не может это сделать - надо готовиться к тому, что потребуется укрытие, вновь необходимо подготовить запас воды, определенный запас еды для того, чтобы пережить наступление наших войск. Мы понимаем, что наши ребята будут работать максимально аккуратно, хирургически для того, чтобы сохранить каждую жизнь, но война есть война", - сказал он.

Соболевский добавил, что украинские военные имеют достигают все больше успехов в Херсонской области.

Напомним, вицепремьер-министр Ирина Верещук призывает жителей Херсонской и Запорожской максимально быстро эвакуироваться, чтобы ВСУ могли деоккупировать территории.

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