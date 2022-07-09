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Що робити, якщо немає змоги виїхати: жителям Херсонської області дали важливу пораду

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Херсонська область, Субота 09 липня 2022 19:40
Що робити, якщо немає змоги виїхати: жителям Херсонської області дали важливу пораду Фото: жителям Херсонської області порадили, що робити, якщо вони не можуть виїхати (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканцям Херсонської області, що не мають змоги евакуюватись, варто знайти укриття, підготувати запас їжі та води, аби убезпечити себе під час звільнення території українськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що мешканцям слід виїжджати з області, але не всі мають таку можливість.

"Хто ніяк не може це зробити - треба готуватися до того, що знадобиться знову укриття, знову необхідно підготувати запас води, певний запас їжі для того, щоб пережити наступ наших військ. Ми розуміємо, що наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, хірургічно для того, щоб зберегти кожне життя, але війна є війна", - сказав він.

Соболевський додав, що українські військові мають все більше успіхів у Херсонській області.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук закликає жителів Херсонської та Запорізько максимально швидко евакуюватись, аби ЗСУ могли деокупувати території.

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