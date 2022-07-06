Что делать в случае кражи телефона: Госспецсвязи дало пять главных советов

Во-первых, в случае потери мобильного, чтобы обезопасить свою информацию, нужно сообщить о похищении своему оператору, чтобы он заблокировал SIM-карту.
Во-вторых, надо обратить внимание на то, что обычно операторы просят предоставить дополнительную информацию, например, PUK-код или номера, на которые вы чаще всего звонили и т. д. Имейте ее под рукой.
Также необходимо изменить по возможности пароли ко всем своим учетным записям (Google, соцсети, онлайн-банкинг, "Дію" и другие) через другое устройство.
Кроме того, заблокируйте банковские карты, на которых есть деньги и установлены кредитные лимиты, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться вашими финансами. Для этого надо обратиться на горячую линию вашего банка, в отделение или воспользуйтесь интернет-банкингом.
Обязательно обратиться с соответствующим заявлением в полицию.