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Что делать в случае кражи телефона: Госспецсвязи дало пять главных советов

Фото: в случае кражи телефона нужно выполнить пять главных действий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В случае похищения мобильного или его потери необходимо выполнить пять главных действий. Они помогут обезопасить личную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госспецсвязи.

Пять главных советов

  • Во-первых, в случае потери мобильного, чтобы обезопасить свою информацию, нужно сообщить о похищении своему оператору, чтобы он заблокировал SIM-карту.
  • Во-вторых, надо обратить внимание на то, что обычно операторы просят предоставить дополнительную информацию, например, PUK-код или номера, на которые вы чаще всего звонили и т. д. Имейте ее под рукой.
  • Также необходимо изменить по возможности пароли ко всем своим учетным записям (Google, соцсети, онлайн-банкинг, "Дію" и другие) через другое устройство.
  • Кроме того, заблокируйте банковские карты, на которых есть деньги и установлены кредитные лимиты, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться вашими финансами. Для этого надо обратиться на горячую линию вашего банка, в отделение или воспользуйтесь интернет-банкингом.
  • Обязательно обратиться с соответствующим заявлением в полицию.

Напомним, недавно киберполиция разоблачила преступную группу, которая занималась мошенничеством в интернете. Под видом европейских социальных выплат злоумышленники украли у украинцев более 100 млн гривен.

Добавим, также мы публиковали несколько простых правил, которые помогут вам запросто обнаружить вредоносный ресурс.

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