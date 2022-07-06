Що робити у разі викрадення телефона: Держспецзв'язку дало п'ять головних порад

П'ять головних порад

По-перше, у випадку втрати мобільного, щоб убезпечити свою інформацію, потрібно повідомити про викрадення своєму оператору, щоб він заблокував SIM-картку .

. По-друге, треба звернути увагу на те, що зазвичай оператори просять надати додаткову інформацію , наприклад, PUK-код чи номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо. Майте її під рукою.

, наприклад, PUK-код чи номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо. Також необхідно змінити за можливості паролі до всіх своїх облікових записів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг, "Дія" та інші) через інший пристрій.

(Google, соцмережі, онлайн-банкінг, "Дія" та інші) через інший пристрій. Крім того , заблокуйте банківські картки , на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти, щоб зловмисники не змогли скористатися вашими фінансами. Для цього треба звернутися на гарячу лінію вашого банку, у відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом.

, на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти, щоб зловмисники не змогли скористатися вашими фінансами. Для цього треба звернутися на гарячу лінію вашого банку, у відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом. Обов’язково звернутися з відповідною заявою до поліції.

Нагадаємо, нещодавно кіберполіція викрила злочинну групу, яка займалася шахрайством в інтернеті. Під виглядом європейських соціальних виплат зловмисники вкрали в українців понад 100 млн гривень.

Додамо, також ми публікували кілька простих правил, які допоможуть вам запросто виявити шкідливий ресурс, де мешкають шахраї.

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