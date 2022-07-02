Что делать, если ваш родственник попал в плен: алгоритм действий

Шаг 1. Чтобы получить или предоставить информацию можно обратиться в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ. Это можно сделать по телефонам: +38 067 650 83 32,+38 098 087 36 01 или отправить запрос на электронную почту united.centre.ssu@gmail.com.

С запросами также можно обратиться в Национальное информационное бюро на горячую линию 1648 или на городской номер (044) 287-81-65 (для звонков из-за границы). Также можно написать обращение на электронную почту, размещенную на сайте Бюро nib.gov.ua.

Кроме этого, розыском пленных занимается Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Необходимую информацию можно получить по телефону (044) 428-62-74 или отправить электронный запрос на адрес contact@gur.gov.ua.

Узнать о том, что человек в плену можно по телефону доверия МВД: +38 089-420-18-66.

Также можно обратиться в ближайший территориальный орган Нацполиции, отправить запрос по почте, позвонить по телефону 102 (круглосуточно) или телефону горячей линии (0894) 200-18-67.

Заявление регистрируется в журнале единого учета и вносятся сведения в ЕРДР для осуществления органами Нацполиции досудебного расследования по ст. 110 Уголовного кодекса с примечанием "находится в плену, 437 или 438 УК".

Шаг 2. После получения официального ответа, рекомендуется обратиться на горячую линию Международного Комитета Красного Креста по телефону 0-800-300-155. Также можно подготовить обращение в Европейский суд по правам человека и в Комитет по правам человека ООН.