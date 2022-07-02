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Що робити, якщо ваш родич потрапив у полон: алгоритм дій

Фото: що робити, якщо ваш родич потрапив у полон (gur gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо людина потрапила у полон росіян, близьким родичам або членам сім’ї полоненого варто сповістити про це відповідні органи, а далі звернутися у міжнародні організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки.

Крок 1. Щоб отримати або надати інформацію можна звернутися до Об’єднаного Центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ. Це можна зробити за телефонами: +38 067 650 83 32,+38 098 087 36 01, або надіслати запит на електронну пошту united.centre.ssu@gmail.com.

З запитами також можна звернутися до Національного інформаційного бюро на гарячу лінію 1648 або на міський номер (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону). Також можна написати звернення на електронну пошту, що розміщена на сайті Бюро nib.gov.ua.

Окрім цього, розшуком полонених займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Необхідну інформацію можна отримати за телефоном (044) 428-62-74 або надіслати електронний запит на адресу contact@gur.gov.ua.

Дізнатися про те, що людина у полоні можна за телефоном довіри МВС: +38 089-420-18-66.

Також можна звернутися до найближчого територіального органу Нацполіції, надіслати запит поштою, зателефонувати за телефоном 102 (цілодобово) або телефоном гарячої лінії (0894) 200-18-67.

Заява реєструється в журналі Єдиного обліку та вносяться відомості до ЄРДР для здійснення органами Нацполіції досудового розслідування за ст. 110 Кримінального кодексу з приміткою "знаходиться в полоні, 437 або 438 КК".

Крок 2. Після отримання офіційної відповіді, рекомендується звернутися на гарячу лінію Міжнародного Комітету Червоного Хреста за телефоном 0-800-300-155. Також можна підготувати звернення до Європейського суду з прав людини та до Комітету з прав людини ООН.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, як визнати родича таким, що зник безвісти.

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