UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать с поврежденными огнем банкнотами: разъяснение НБУ

Фото: поврежденные огнем банкноты можно отдать в НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Значительно повреждены банкноты гривны из-за пожара или что можно отдать на исследование для возмещения убытков. Возмещается вся сумма денежных знаков национальной валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Куда обращаться?

В региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины, которые сегодня работают в Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях.

Контакты подразделений денежного обращения НБУ по ссылке.

Сначала стоит позвонить в соответствующее региональное подразделение денежного обращения НБУ и узнать, работает ли подразделение в городе в ближайшие дни.

В условиях военного положения с целью упрощения порядка обмена поврежденных огнем банкнот региональным подразделениям денежного обращения НБУ даны соответствующие разъяснения относительно приема и обмена таких банкнот.

Вместе с поврежденными банкнотами необходимо предоставить справку о пожаре, катастрофе, возникновении другой ситуации (при наличии) или указать в заявлении ситуацию, в результате которой повредились банкноты.

Не рекомендуется:

Самостоятельно нарушать целостность банкнот, если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию).

Если в регионе нет подразделения денежного обращения НБУ

В таком случае необходимо обращаться к уполномоченным банкам (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен банк, ПУМБ). Информацию о работе отделений уполномоченных банков можно найти на сайтах.

Уполномоченные банки не обследуют значительно поврежденные банкноты, а пакуют их с максимальным сохранением целостности и передают как сомнительные для проведения исследований в Национальный банк Украины вместе с заявлением предъявителя, справкой о принятии банкнот для исследования и справкой о пожаре, катастрофе, возникновении другой ситуации (при наличии).

Какую сумму возместят?

Клиентам возмещается сумма денежных знаков национальной валюты, которые выявлены специалистами НБУ из целостной группы поврежденных банкнот, с утраченными в результате пожара платежными признаками, но без признаков подделки.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины