Що робити з пошкодженими вогнем банкнотами: роз'яснення НБУ

Куди звертатися?

До регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України, які сьогодні працюють у Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій та Львівській областях.

Контакти підрозділів грошового обігу НБУ за посиланням.

Спершу варто зателефонувати у відповідний регіональний підрозділ грошового обігу НБУ та дізнатися, чи працює підрозділ у місті найближчими днями.

В умовах воєнного стану з метою спрощення порядку обміну пошкоджених вогнем банкнот регіональним підрозділам грошового обігу НБУ надані відповідні роз’яснення щодо приймання та обміну таких банкнот.

Разом із пошкодженими банкнотами необхідно надати довідку про пожежу, катастрофу, виникнення іншої ситуації (за наявності) або зазначити в заяві ситуацію, унаслідок якої здійснено пошкодження банкнот.

Не рекомендується:

Самостійно порушувати цілісність банкнот, якщо пошкодження двох або більшої кількості банкнот призвело до їхнього склеювання (спікання).

Якщо у регіоні немає підрозділу грошового обігу НБУ

У такому разі необхідно звертатися до уповноважених банків (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен банк, ПУМБ). Інформацію про роботу відділень уповноважених банків можна знайти на сайтах.

Уповноважені банки не обстежують значно пошкоджені банкноти, а пакують їх із максимальним збереженням цілісності та передають як сумнівні для проведення досліджень до Національного банку України разом із заявою пред’явника, довідкою про вилучення (прийняття) банкнот для дослідження та довідкою про пожежу, катастрофу, виникнення іншої ситуації (за наявності).

Яку суму відшкодують?

Клієнтам відшкодовується сума грошових знаків національної валюти, які виявлені фахівцями НБУ з цілісної групи пошкоджених банкнот, з втраченими внаслідок пожежі платіжними ознаками, але без ознак підроблення.