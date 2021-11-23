Делали фейковые COVID-сертификаты для заробитчан: под Львовом разоблачили подпольную типографию

Правоохранители разоблачили типографию на дому, где злоумышленник изготовлял поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Фейковые документы предназначались для украинских заробитчан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора .

По данным следствия, незаконный бизнес действовал во Львовской области. Услуги по предоставлению фейковых COVID-документов организатор оказывал в основном перевозчикам, которые покупали сертификаты для пассажиров - украинских заробитчан.

Правоохранители провели обыски по месту жительства преступника. Там обнаружили и изъяли печати врачей и медицинских учреждений, свидетельства о вакцинации от COVID-19, а также компьютерную технику.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по факту подделки документов и их сбыта (ч. ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.