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Робили фейкові COVID-сертифікати для заробітчан: під Львовом викрили підпільну друкарню

Автор: Іванна Шовкун

Правоохоронці викрили друкарню вдома, де зловмисник виготовляв підроблені сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Фейкові документи призначалися для українських заробітчан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, незаконний бізнес діяв у Львівській області. Послуги з надання фейкових COVID-документів організатор надавав переважно перевізникам, які купували сертифікати для пасажирів - українських заробітчан.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання злочинця. Там виявили та вилучили печатки лікарів та медичних закладів, свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, а також комп'ютерну техніку.

Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом підробки документів та їх збуту (ч. ч. 1, 3 ст. 358 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Фото: під Львовом викрили друкарню, де виготовляли підроблені COVID-сертифікати (gp.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили схему продажу підроблених ПЛР-тестів на коронавірус через анонімний Telegram-канал. Клієнтами зловмисників стали понад 9 тисяч людей.

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