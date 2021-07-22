Делает ставку на 5G. Apple планирует не представлять смартфоны с 4G в 2022 году

Известно, что даже самый бюджетный смартфон SE в 2022 году будет иметь поддержку 5G. Также компания не планирует выпускать обновленный iPhone 12 mini, поскольку оказалось, что гаджет с маленьким экраном почти не интересует покупателей, как этого ожидала Apple.

Согласно данным аналитиков, в течение периода с апреля по июнь, пользователи продукции Apple чаще всего выбирали именно iPhone 11 и iPhone 12 Pro Max.

Стоит отметить, что анонс iPhone 13 вероятнее всего состоится уже этой осенью.