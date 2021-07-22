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Делает ставку на 5G. Apple планирует не представлять смартфоны с 4G в 2022 году

Автор: Сергей Пышкин

Apple планирует полностью отказаться от 4G и выпустить линейку новых iPhone в 2022 году с поддержкой 5G сети. Компания также отказалась от выпуска обновленной версии iPhone 12 mini из-за разочарования в продажах этой линейки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

Известно, что даже самый бюджетный смартфон SE в 2022 году будет иметь поддержку 5G. Также компания не планирует выпускать обновленный iPhone 12 mini, поскольку оказалось, что гаджет с маленьким экраном почти не интересует покупателей, как этого ожидала Apple.

Согласно данным аналитиков, в течение периода с апреля по июнь, пользователи продукции Apple чаще всего выбирали именно iPhone 11 и iPhone 12 Pro Max.

Стоит отметить, что анонс iPhone 13 вероятнее всего состоится уже этой осенью.

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iPhone4G5G (связь пятого поколения)