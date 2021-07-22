Робить ставку на 5G. Apple планує не представляти смартфони з 4G в 2022 році

Наразі відомо, що навіть самий бюджетний смартфон SE у 2022 році матиме підтримку 5G. Також компанія не планує випускати оновлений iPhone 12 mini, оскільки виявилось, що гаджет з маленьким екраном майже не цікавить покупців, як цього очікувала Apple.

Згідно з даними аналітиків, протягом періоду з квітня по червень, користувачі продукції Apple найбыльше обирали саме iPhone 11 і iPhone 12 Pro Max.

Варто відзначити, що анонс iPhone 13 найімовірніше відбудеться вже цієї осені.