RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Робить ставку на 5G. Apple планує не представляти смартфони з 4G в 2022 році

Автор: Сергій Пишкін

Apple планує повністю відмовитись від 4G й випустити лінійку нових iPhone у 2022 році з підтримкою 5G мережі. Компанія також відмовилась від випуску оновленої версії iPhone 12 mini через розчарування у продажах цієї лінійки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

Наразі відомо, що навіть самий бюджетний смартфон SE у 2022 році матиме підтримку 5G. Також компанія не планує випускати оновлений iPhone 12 mini, оскільки виявилось, що гаджет з маленьким екраном майже не цікавить покупців, як цього очікувала Apple.

Згідно з даними аналітиків, протягом періоду з квітня по червень, користувачі продукції Apple найбыльше обирали саме iPhone 11 і iPhone 12 Pro Max.

Варто відзначити, що анонс iPhone 13 найімовірніше відбудеться вже цієї осені.

Читайте РБК-Україна в Google News
iPhone4G5G (зв'язок п'ятого покоління)