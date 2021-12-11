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Мы делаем все возможное, чтобы восстановить "Нормандию" с Россией, - МИД Германии

Автор: Сергей Пышкин

Министры G7 имеют четкую позицию в отношении России. По словам главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, страна делает все возможное, чтобы восстановить "Нормандию" с Кремлем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Бербок, поведение Российской Федерации является не только причиной беспокойства министров G7, но и "всех каналов" между странами Европы и западного мира.

Также глава МИД отметила, что все министры G7 и госсекретарь США Энтони Блинкен согласились касаемо того, что "Нормандия", Совет Россия-НАТО или же каналы ОБСЕ являются сегодня важнейшими форматами для переговоров с Кремлем.

"Мы делаем все возможное, чтобы возобновить переговоры с Россией", - добавила Бербок.

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