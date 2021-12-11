Ми робимо все можливе, щоб поновити "Нормандію" з Росією, - МЗС Німеччини

За словами Бербок, поведінка Російської Федерації є не лише причиною занепокоєння міністрів G7, але й "усіх каналів" між країнами Європи та західного світу.

Також голова МЗС відзначила, що усі міністри G7 й держсекретар США Ентоні Блінкен погодилися щодо того, що "Нормандія", Рада Росія-НАТО або ж канали ОБСЄ є сьогодні найважливішими форматами для переговорів з Кремлем.

"Ми робимо все можливе, щоб відновити переговори з Росією", - додала Бербок.