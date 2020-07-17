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Дела Майдана: следователю полиции сообщили о подозрении

Пятница 17 июля 2020 16:49
Дела Майдана: следователю полиции сообщили о подозрении
Фото: Революция Достоинства (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Следователя подозревают в преследовании протестующих и незаконном задержании по предварительному сговору

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении следователю Следственного управления ГУ Национальной полиции в Киевской области. Его подозревают в преследовании протестующих, превышении служебных полномочий и незаконном задержании по предварительному сговору.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 18 февраля 2014 года следователь одного из райуправлений МВД в Киеве в результате сговора со своим руководством незаконно задержал одного из участников акции протеста. После чего ему сообщили о подозрении, а после избрали меру пресечения в виде ареста.

Сейчас решается вопрос о вручении подозреваемому следователю ходатайств о применении меры пресечения и отстранения от должности.

Напомним, бывшему следователю милиции в Черкасской области сообщили о подозрении по делам Майдана.

Кроме того, Государственное бюро расследований проводит 76 расследований по "делам Майдана".

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