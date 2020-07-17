Справи Майдану: слідчому поліції повідомили про підозру

Фото: Революція Гідності (РБК-Україна)

Слідчого підозрюють у переслідуванні протестувальників та незаконному затриманні за попередньою змовою

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру слідчому управління ГУ Національної поліції в Київській області. Його підозрюють у переслідуванні протестувальників, перевищенні службових повноважень і незаконному затриманні за попередньою змовою.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 18 лютого 2014 року слідчий одного з райуправлінь МВС в Києві в результаті змови зі своїм керівництвом незаконно затримав одного з учасників акції протесту. Після чого йому повідомили про підозру, а після обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Зараз вирішується питання про вручення підозрюваному слідчому клопотань про застосування запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, колишнього слідчого міліції в Черкаській області повідомили про підозру у справах Майдану.

Крім того, Державне бюро розслідувань проводить 76 розслідувань по "справах Майдану".