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Справи Майдану: слідчому поліції повідомили про підозру

П'ятниця 17 липня 2020 16:49
Справи Майдану: слідчому поліції повідомили про підозру
Фото: Революція Гідності (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Слідчого підозрюють у переслідуванні протестувальників та незаконному затриманні за попередньою змовою

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру слідчому управління ГУ Національної поліції в Київській області. Його підозрюють у переслідуванні протестувальників, перевищенні службових повноважень і незаконному затриманні за попередньою змовою.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 18 лютого 2014 року слідчий одного з райуправлінь МВС в Києві в результаті змови зі своїм керівництвом незаконно затримав одного з учасників акції протесту. Після чого йому повідомили про підозру, а після обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Зараз вирішується питання про вручення підозрюваному слідчому клопотань про застосування запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, колишнього слідчого міліції в Черкаській області повідомили про підозру у справах Майдану.

Крім того, Державне бюро розслідувань проводить 76 розслідувань по "справах Майдану".

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