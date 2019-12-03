ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дела Майдана: Рада сегодня рассмотрит поправки в закон о ГБР

Новости » Политика     03.12.2019 - 10:12
Дела Майдана: Рада сегодня рассмотрит поправки в закон о ГБР
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Депутаты рассмотрят законопроект о ГБР во втором чтении

Во вторник, 3 декабря, Верховная рада рассмотрит законопроект о Государственном бюро расследований. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Депутаты рассмотрят этот законопроект во втором чтении. Также парламентарии рассмотрят проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата и главы Укравтодора Александра Кубракова и нардепа Алексея Кучера.

Напомним, РБК-Украина писало, что профильный комитет Верховной рады Украины 27 ноября поддержал новую редакцию поправкок о переводе в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали в генеральной прокуратуре дела Майдана.

Также Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала украинскую власть не останавливать расследование по делам Майдана.

Вместе с тем, адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская объявила 21 ноября голодовку, требуя принятия Верховнойрадой поправки в закон о Государственном бюро расследований, которые позволят перевести в бюро следователей Генпрокуратуры, которые занимались бы делам Майдана. Адвокат заявила, что не будет принимать пищу до тех пор, пока в ГБР не будет создано такого управления.

Отметим, генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура 21 ноября потеряла функции досудебного расследования. В то же время он пообещал, что ни одно из дел Майдана не будет утрачено.

У соратника Трубы прошли обыски Остановка по требованию: почему заблокировано расследование дел Майдана
Новости Украины МайданГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь