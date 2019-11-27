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HRW призывает не останавливать расследования в делах Майдана

Новости » Общество     27.11.2019 - 22:01
HRW призывает не останавливать расследования в делах Майдана
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинские власти должны предпринять соответсвующие шаги

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала украинские власти не останавливать расследования в делах Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт HRW.

Отмечается, что на прошлой неделе все текущие дела о преступлениях на Майдане в 2013-2014 годах были фактически приостановлены, когда большинство дел были переданы из Генеральной прокуратуры в Государственное бюро расследований. В то же время ни одному конкретному подразделению ГБР не было поручено заниматься расследованиями на Майдане.

"Украинские власти должны предпринять шаги для обеспечения того, чтобы следствие продолжалось и ни одна из работ, уже проделанных по делам, связанным с Майданом, не была потеряна. Правительство должно установить процедуры, позволяющие следователям, которые работали над этими делами, оставаться вовлеченными. Семьи жертв преступлений, связанных с Майданом, не должны ждать долго, когда правосудие оказалось под угрозой из-за бюрократии", - говорится в заявлении.

Ранее Мониторинговая миссия Организация Объединенных Наций (ООН) по правам человека призвала Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований обеспечить непрерывность расследования дел Майдана.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура 21 ноября потеряла функции досудебного расследования. В то же время он пообещал, что ни одно из дел Майдана не будет потеряно.

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