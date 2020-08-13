Дела Майдана: в отношении командира роты "Беркута" проведут спецрасследование

Государственное бюро расследований (ГБР) проведет спецрасследование в отношении бывшего командира роты специального назначения полка "Беркут". Он подозревается в совершении с другими правоохранителями умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек в феврале 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Соответствующее ходатайство удовлетворил Печерский районный суд. Киева. Также он подозревается в совершении террористического акта и других преступлений (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 УК Украины).

"Решение суда дает возможность провести специальное досудебное расследования (in absentia) в отношении подозреваемого, который скрывается от органов следствия, суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в международный розыск, а также обратиться в суд с обвинительным актом", - говорится в сообщении.

Этот же суд заочно взял под стражу экс-директора Департамента материального обеспечения МВД Украины. Он проходит по делу о поставках из РФ специальных средств и их дальнейшего использования во время событий 18-20 февраля 2014 года в Киеве.

Напомним, Россия предоставила гражданство бывшему и.о. начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Валерию Мазану.

Отметим, что в суд направили обвинение против двух экс-"беркутовцев" по делам Майдана.