Справи Майдану: щодо командира роти "Беркуту" проведуть спецрозслідування

Державне бюро розслідувань (ДБР) проведе спецрозслідування колишнього командира роти спеціального призначення полку "Беркут". Він підозрюється в скоєнні з іншими правоохоронцями умисних вбивств 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб у лютому 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Відповідне клопотання задовольнив Печерський районний суд м. Києва. Також він підозрюється в скоєнні терористичного акту та інших злочинів (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 КК України).

"Рішення суду надає можливість провести спеціальне досудове розслідування (in absentia) щодо підозрюваного, який переховується від органів слідства, суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та який оголошений у міжнародний розшук, а також звернутися до суду з обвинувальним актом", - йдеться у повідомленні.

Цей самий суд заочно взяв під варту ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС України. Він проходить по справі про постачання з РФ спеціальних засобів та їх подальшого використання під час подій 18-20 лютого 2014 року в Києві.

Нагадаємо, Росія надала громадянство колишньому в. о. начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві Валерію Мазану.

Зазначимо, до суду направили звинувачення проти двох екс-"беркутівців" у справах Майдану.