Дела Майдана: ГБР сообщило о подозрении бывшему следователю

Бывшему следователю Днепровского районного управления МВД в Киеве сообщили о подозрении в рамках расследования дел Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как сообщается, бывшего правоохранителя подозревают в незаконном привлечении к криминальной ответственности 4 активистов, за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в Киеве. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Отмечается, что бывшему следователю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью), ч. 3 ст. 371 (незаконное задержание), ч. 2 ст. 372 (привлечение к ответственности невиновного с фальсификацией доказательств), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ст. 340 (незаконное препятствование проведению демонстраций) Уголовного кодекса.

Кроме того, следователи проверяют правомерность действий и решений сотрудников правоохранительных органов и суда Днепровского района при задержании активистов в феврале 2014 года.

"Следственными ГБР в этом уголовном производстве проверяется правомерность действий и решений правоохранительных органов и суда Днепровского района города Киева при задержании, привлечении к уголовной ответственности и применении мер в отношении 11 лиц в период 18-19 февраля 2014 года", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР собирается передать в суд одно из дел Майдана и проинформировало об этом семьи Героев Небесной сотни и их защитников. Отмечалось, что пока проходит передача соответствующих уголовных производств от Офиса генпрокурора.