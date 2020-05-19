Бывшему старшему прокурору Киева сообщили о подозрении по делу Майдана

Фото: Государственное бюро расследований (РБК-Украина)

Экс-прокурор в феврале 2014 года незаконно сообщил о подозрении участникам Евромайдана

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему старшему прокурору отдела прокуратуры города Киева, действующему адвокату по делам Майдана. Экс-прокурор в феврале 2014 года безосновательно сообщил о подозрении участникам Революции Достоинства.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следствием установлено, что 18 февраля 2014 бывший прокурор действуя в сговоре со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках трем незаконно задержанным участникам "Евромайдан", - сообщили в ГБР.

Его подозревают в незаконном препятствовании проведению митингов, совершенном должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге, а также привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинениями в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакции от 02.02.2014), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на прошлой неделе ГБР сообщило о подозрении в использовании поддельных документов участнику похищения и пыток участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Также сообщалось, что бывшему сотруднику полка милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в городе Киев сообщили о подозрении по делу Майдана. Подозреваемый, превышая свои служебные полномочия, задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости.

Автор: Игорь Литвиненко