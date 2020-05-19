ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бывшему старшему прокурору Киева сообщили о подозрении по делу Майдана

Новости » Общество     19.05.2020 - 16:54
Бывшему старшему прокурору Киева сообщили о подозрении по делу Майдана
Фото: Государственное бюро расследований (РБК-Украина)

Экс-прокурор в феврале 2014 года незаконно сообщил о подозрении участникам Евромайдана

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему старшему прокурору отдела прокуратуры города Киева, действующему адвокату по делам Майдана. Экс-прокурор в феврале 2014 года безосновательно сообщил о подозрении участникам Революции Достоинства.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следствием установлено, что 18 февраля 2014 бывший прокурор действуя в сговоре со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках трем незаконно задержанным участникам "Евромайдан", - сообщили в ГБР.

Его подозревают в незаконном препятствовании проведению митингов, совершенном должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге, а также привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинениями в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакции от 02.02.2014), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на прошлой неделе ГБР сообщило о подозрении в использовании поддельных документов участнику похищения и пыток участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Также сообщалось, что бывшему сотруднику полка милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в городе Киев сообщили о подозрении по делу Майдана. Подозреваемый, превышая свои служебные полномочия, задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины подозрениеМайданпрокурорГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь