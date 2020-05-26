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Дела Майдана: ГБР завершило расследование в отношении двух экс-судей

Новости » Общество     26.05.2020 - 20:34
Дела Майдана: ГБР завершило расследование в отношении двух экс-судей
Фото: вывеска ГБР (РБК-Украина)

В январе 2014 года экс-судьи совершили противоправные действия относительно 17 граждан

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование касательно двух бывших судей Сосновского районного суда Черкасс. Они в январе 2014 года незаконно арестовали 17 участников Революции достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Также отмечается, что судьи принимали решения об аресте участников без надлежащих доказательств о совершении ними массовых беспорядков.

При этом отмечается, что они незаконно препятствовании организации и проведению сборов, митингов, уличных походов и демонстраций.

Напомним, по данному делу заочно арестовали бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева.

Ранее суд заочно арестовал бывшего президента Виктора Януковича.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины МайданГБР
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