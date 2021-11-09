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Дела Майдана: девятерым экс-чиновникам сообщили об изменении подозрения и новом подозрении

Автор: Сергей Пышкин

Государственное бюро расследований сообщило об изменении подозрения и о новом подозрении 9 бывшим чиновникам. Они причастны к организации незаконного препятствования акциям протеста во время Майдана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Об изменении подозрения сообщено:

  • бывшему министру обороны Украины;
  • командующему внутренних войск МВД Украины;
  • главе Службы безопасности Украины;
  • заместителю председателя Службы безопасности Украины.

Согласно данным следствия, с целью прекратить массовые акции протеста, обвиняемые организовали применения правоохранителями и военнослужащими специальных средств, военной техники и оружия.

"Это привело к массовым жертвам среди митингующих в центральной части г. Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 67 лицам. Всего от действий бывшего президента, экс-руководителей правоохранительных органов и экс-министра обороны пострадали 887 гражданских лиц и 132 работников правоохранительных органов", - добавляет пресс-служба.

О новом подозрении сообщено:

  • бывшему министру внутренних дел;
  • руководителю ГУМВД Украины в городе Киеве;
  • заместителю руководителя ГУМВД Украины в городе Киеве;
  • командиру столичного ПМОП "Беркут";
  • экс-президенту Украины.

Их подозревают в организации террористического акта в отношении демонстрантов 18 февраля 2014 года, которые вышли в поддержку голосованию народными депутатами за возвращение к Конституции 2004 года.

"В результате теракта была причинена смерть 4 лицам и совершены покушения на умышленные убийства 10 человек", - отмечает пресс-служба.

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МайданМинистерство внутренних дел Украины