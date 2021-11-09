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Справи Майдану: дев'ятьом експосадовцям повідомили про зміну підозри та нову підозру

Автор: Сергій Пишкін

Державне бюро розслідувань повідомило про зміну підозри та про нову підозру 9 колишнім високопосадовцям. Вони причетні до організації незаконного перешкоджання акціям протесту під час Майдану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Про зміну підозри повідомлено:

  • колишньому міністру оборони України;
  • командувачу внутрішніх військ МВС України;
  • голові Служби безпеки України;
  • заступнику голови Служби безпеки України.

Згідно з даними слідства, з метою припинити масові акції протесту, обвинувачені організували застосування правоохоронцями й військовослужбовцями спеціальних засобів, військової техніки та зброї.

"Це призвело до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині м. Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 67 особам. Всього від таких дій колишнього президента, екскерівників правоохоронних органів та ексміністра оборони постраждали 887 цивільних осіб та 132 працівника правоохоронних органів", - додає пресслужба.

Про нову підозру повідомлено:

  • колишньому міністру внутрішніх справ;
  • керівнику ГУМВС України в місті Києві;
  • заступнику керівника ГУМВС України в місті Києві;
  • командиру столичного ПМОП "Беркут";
  • експрезиденту України.

Їх підозрюють в організації терористичного акту відносно демонстрантів 18 лютого 2014 року, які вийшли на підтримку голосуванню народними депутатами за повернення до Конституції 2004 року.

"В результаті теракту було заподіяно смерть 4 особам та вчинено замахи на умисні вбивства 10 осіб", - відзначає пресслужба.

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МайданМіністерство внутрішніх справ України