Дела Майдана: четыре человека отказались от статуса потерпевших

За последнее время в ходе расследования дел Майдана четыре человека отказались от статуса потерпевших. Об этом на брифинге заявил следователь Госбюро Александр Чорноблавский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, он не знает, с чем это связано, но в течение 2018-2019 годов четыре человека отказались от статуса потерпевших. При этом заявления начинают поступать в новое управление ГБР, которое занимается делами Майдана.

"Поступают официальные заявления от потерпевших… (например, - ред.) мы знаем, что человека 18 февраля забрали на инвалидной коляске в реанимацию, но он не считает себя потерпевшим", - заявил Чорноблавский.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генпрокурора передал 42 дела Майдана в Государственное бюро расследований. Кроме того, известно, что в суд направили дело об убийстве журналиста и активиста Майдана Василия Сергиенко. Также сообщено о подозрении следователю Днепровского райотдела милиции в городе Киеве в незаконном задержании четырех участников протестов 18 февраля 2014 года.