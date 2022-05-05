Декомунізація продовжується: у Вінниці знесли пам'ятник червоноармійцям
У Вінниці з Європейської площі прибрали чотириметровий пам'ятник будьонівцю, червоноармійцю та червоногвардійцю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку міськраду.
“Ця скульптурна композиція звеличувала борців за радянську владу, яка всіма силами намагалася знищити українську державність та національну ідентичність. Ідеологія «совєтов» тісно пов'язала цей пам'ятник із перемогою у Другій світовій війні. Насправді, це помилкове сприйняття”, - зазначають у міській раді.
Пам'ятник у тодішньому сквері Козицького було відкрито 7 листопада 1977 року з нагоди 60-ї річниці більшовицького перевороту – «Великої Жовтневої Соціалістичної революції», сказано в повідомленні.
Після демонтажу фігури червоноармійців передали на зберігання Історико-меморіальний комплекс пам'яті жертв нацизму – філію Вінницького обласного краєзнавчого музею.
Варто зауважити, що рішення, яке дозволило прибрати з центру міста будьонівця, червоногвардійця та червоноармійця, схвалив виконком міської ради минулого тижня.
Нагадаємо, що декомунізація в Україні продовжується навіть під час війни. Так, у Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку, який було встановлено у місті з 1969 року.
Також у Тернополі демонтували радянський пам'ятний літак, розташований при вході до парку Національного відродження. На його місці влада хоче побудувати монумент героям України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.