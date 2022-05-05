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Декомунізація продовжується: у Вінниці знесли пам'ятник червоноармійцям

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Вінниця, Четвер 05 травня 2022 13:32
Декомунізація продовжується: у Вінниці знесли пам'ятник червоноармійцям Фото: Європейська площа у Вінниці (vmr gov ua)
Автор: РБК-Україна

У Вінниці з Європейської площі прибрали чотириметровий пам'ятник будьонівцю, червоноармійцю та червоногвардійцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку міськраду.

“Ця скульптурна композиція звеличувала борців за радянську владу, яка всіма силами намагалася знищити українську державність та національну ідентичність. Ідеологія «совєтов» тісно пов'язала цей пам'ятник із перемогою у Другій світовій війні. Насправді, це помилкове сприйняття”, - зазначають у міській раді.

Пам'ятник у тодішньому сквері Козицького було відкрито 7 листопада 1977 року з нагоди 60-ї річниці більшовицького перевороту – «Великої Жовтневої Соціалістичної революції», сказано в повідомленні.

Після демонтажу фігури червоноармійців передали на зберігання Історико-меморіальний комплекс пам'яті жертв нацизму – філію Вінницького обласного краєзнавчого музею.

Варто зауважити, що рішення, яке дозволило прибрати з центру міста будьонівця, червоногвардійця та червоноармійця, схвалив виконком міської ради минулого тижня.

Нагадаємо, що декомунізація в Україні продовжується навіть під час війни. Так, у Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку, який було встановлено у місті з 1969 року.

Також у Тернополі демонтували радянський пам'ятний літак, розташований при вході до парку Національного відродження. На його місці влада хоче побудувати монумент героям України.

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