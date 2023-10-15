Декларацію щодо гарантій безпеки для України підтримали вже 29 країн, - ОП

Зі слів представника ОП, враховуючи російське вторгнення та нинішню ситуацію в Ізраїлі цивілізованим країнам залишається лише об'єднуватись і подвоювати свої зусилля, щоб зупинити зло.

"Зараз не можна говорити про безпеку Європейського континенту чи інших континентів, не враховуючи позицію України. Те, що зараз відбувається на Близькому Сході, в Ізраїлі – ми бачимо дуже схожий почерк", – заявив Жовква.

Він додав, що Україна має стати членом НАТО, але до цього вона має мати надійні гарантії безпеки.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, Україна неодноразово наполягала на необхідності створення гарантій безпеки. Вони допоможуть не допустити повторного вторгнення росіян до того, як Україна стане членом НАТО.

Країни "Великої сімки" вже підписали відповідну декларацію. До неї також приєдналися інші держави. Водночас наша держава розпочала двосторонні переговори про гарантії безпеки зі США та Великою Британією.

Як розповідав президент Володимир Зеленський, Київ укладе з союзниками перші двосторонні угоди про гарантії безпеки вже до кінця 2023 року.