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До декларації G7 про гарантії безпеки приєдналися майже 30 країн, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

До декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України приєдналися майже 30 країн.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Станом на сьогодні вже більше 20 держав приєдналися до декларації "Групи семи" щодо безпекових гарантій Україні. Наша команда працює далі. Зараз майже 30 загалом, разом із "Сімкою". Буде більше", - заявив він. 

Гарантії безпеки для України

Під час саміту НАТО лідери країн G7 погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки.

Зеленський зазначав, що нові гарантії безпеки, передбачені декларацією, будуть розширені внаслідок двосторонніх договорів із партнерами. До підтримки України може приєднатися будь-яка держава.

Більше про гарантії безпеки для України читайте у матеріалі РБК-Україна.

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