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К декларации G7 о гарантиях безопасности присоединились почти 30 стран, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

К декларации "Большой семерки" по гарантиям безопасности для Украины присоединились почти 30 стран.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"На сегодня уже более 20 государств присоединились к декларации "Группы семи" по безопасности гарантий Украине. Наша команда работает дальше. Сейчас почти 30 в целом, вместе с "Семеркой". Будет больше", - заявил он.

Гарантии безопасности для Украины

В ходе саммита НАТО лидеры стран G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она подразумевает долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономики.

Зеленский отмечал, что новые гарантии безопасности, предусмотренные декларацией, будут расширены в результате двусторонних договоров с партнерами. К поддержке Украины может присоединиться любое государство.

Больше о гарантиях безопасности для Украины читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийG7Война России против Украины