Смолий скрыл в декларациях имущество на более 18 млн гривен, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации в декларациях главы Национального банка Якова Смолия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как сообщается, Смолий за 2015-2017 года отметил недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав. Кроме того, не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему по праву собственности, и средства, размещенные им и женой на банковских счетах.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно.

О выявленных правонарушениях Национальное агентство сообщило НАБУ, направив аргументированные выводы.

Отметим, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ​​статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило декларирования недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и Днепровского городского головы Бориса Филатова.

Кроме того, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило декларирование недостоверной информации в декларациях нардепа Нестора Шуфрича и направило материалы Национальному антикоррупционному бюро.