Смолій приховав у деклараціях майно на понад 18 млн гривень, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами повних перевірок декларацій виявило ознаки декларування недостовірної інформації у деклараціях голови Національного банку Якова Смолія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НАЗК.

Як повідомляється, Смолій за 2015-2017 роки зазначив недостовірні відомості про вартість на дату придбання у власність частки трьох нежитлових приміщень, доходу, нарахованого йому і дружині у вигляді відсотків, не вказав відомості про наявність у дружини корпоративних прав. Крім того, не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, що належать йому на праві власності, і кошти, розміщені ним і дружиною на банківських рахунках.

Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях 2015, 2016 та 2017 роки становить понад 8,5 млн грн, 6,6 млн грн та понад 3,2 млн грн відповідно.

Про виявлені правопорушення Національне агентство повідомило НАБУ, направивши аргументовані висновки.

Зазначимо, відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлено статтею 366 - 1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАПК за результатами повних перевірок декларацій виявило декларування недостовірної інформації у деклараціях народного депутата VIII скликання Ігоря Кононенка і Дніпровського міського голови Бориса Філатова.

Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило декларування недостовірної інформації у деклараціях нардепа Нестора Шуфрича і направило матеріали Національному антикорупційному бюро.