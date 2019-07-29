В декларациях Кононенко и Филатова недостоверная информация, - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по результатам полных проверок деклараций выявило декларирования недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и Днепровского городского головы Бориса Филатова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как сообщается, Кононенко, подавая декларацию 2015 года (исправленную), отметил недостоверные сведения о количестве и номинальной стоимости акций 3 акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, и 2 иностранных компаний, которые принадлежали ему на праве собственности, и не задекларировал полученный доход члена семьи (невестки).

Таким образом, общая сумма недостоверных сведений в декларации нардепа 2015 года составляет почти 7,6 млн грн.

В свою очередь Борис Филатов в декларациях за 2016 и 2017 годы не отразил информацию о земельном участке, мотоцикле и судне, принадлежащих ему на праве собственности, не указал земельный участок, принадлежащий ему на праве аренды, а также дом, который принадлежит жене.

Кроме того, он отметил недостоверные сведения об источнике и размере собственного дохода и дохода жены.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы составляет более 485 тыс. грн и 519 тыс. грн соответственно.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило декларирование недостоверной информации в декларациях нардепа Нестора Шуфрича и направило материалы Национальному антикоррупционному бюро.

Кроме того, по результатам полных проверок деклараций, проведенных НАЗК в 2017-2019 годах, установлено, что народные депутаты Украины в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму 8,5 млрд гривен.